ФОПы массово путаются с налогами: где скрывается проблема

Вопрос "как ФЛП заплатить налоги" часто кажется элементарным –пока сам с этим не столкнешься. Один предприниматель закрывает этот вопрос за полминуты через смартфон, другой – тратит час, ищет реквизиты, путается в счетах и в итоге получает платеж "в никуда".

Какие есть способы уплатить налоги для ФЛП?

Многие новички уверены, что налоги можно платить только с предпринимательского счета. Но это миф, пишет Yankiv.

На самом деле вариантов больше. Платить можно:

с ФЛП-счета

с личной банковской карты или счета

наличными через кассу банка

через терминалы самообслуживания

онлайн через Дию

через Электронный кабинет налогоплательщика

Главное правило – плательщик должен быть именно вы. То есть счет или карточка должны принадлежать тому же человеку, который зарегистрирован как ФЛП. Иначе деньги могут просто "зависнуть" и не попасть на вашу налоговую карточку.

Где брать реквизиты для уплаты налогов ФЛП?

Актуальные счета лучше проверять через Государственную налоговую службу Украины или в электронном кабинете. Не стоит пользоваться старыми шаблонами – реквизиты могут меняться.

Что писать в назначении платежа?

Раньше это было критически важно: ошибся –и платеж могли не зачислить. Сейчас ситуация проще:

Налоговая автоматически “видит” плательщика по данным платежки, а не по тексту в поле "назначение". То есть даже если там есть неточность – деньги все равно зачислятся.

Но это не значит, что можно писать что угодно. Лучше указывать корректную информацию – хотя бы для собственного порядка в учете.

Что еще следует знать ФОПам в Украине?