ФОПы массово путаются с налогами: где скрывается проблема
- ФЛП может уплатить налоги через различные способы, включая ФЛП-счет, личную карточку, Дию и еще несколько способов.
- Реквизиты для уплаты налогов следует проверять через Государственную налоговую службу Украины или в электронном кабинете, поскольку они могут меняться.
Вопрос "как ФЛП заплатить налоги" часто кажется элементарным –пока сам с этим не столкнешься. Один предприниматель закрывает этот вопрос за полминуты через смартфон, другой – тратит час, ищет реквизиты, путается в счетах и в итоге получает платеж "в никуда".
Какие есть способы уплатить налоги для ФЛП?
Многие новички уверены, что налоги можно платить только с предпринимательского счета. Но это миф, пишет Yankiv.
На самом деле вариантов больше. Платить можно:
- с ФЛП-счета
- с личной банковской карты или счета
- наличными через кассу банка
- через терминалы самообслуживания
- онлайн через Дию
- через Электронный кабинет налогоплательщика
Главное правило – плательщик должен быть именно вы. То есть счет или карточка должны принадлежать тому же человеку, который зарегистрирован как ФЛП. Иначе деньги могут просто "зависнуть" и не попасть на вашу налоговую карточку.
Где брать реквизиты для уплаты налогов ФЛП?
Актуальные счета лучше проверять через Государственную налоговую службу Украины или в электронном кабинете. Не стоит пользоваться старыми шаблонами – реквизиты могут меняться.
Что писать в назначении платежа?
Раньше это было критически важно: ошибся –и платеж могли не зачислить. Сейчас ситуация проще:
- Налоговая автоматически “видит” плательщика по данным платежки, а не по тексту в поле "назначение".
- То есть даже если там есть неточность – деньги все равно зачислятся.
Но это не значит, что можно писать что угодно. Лучше указывать корректную информацию – хотя бы для собственного порядка в учете.
Что еще следует знать ФОПам в Украине?
Разные группы ФЛП имеют особые ограничения – по наемным работникам, годового дохода, типа клиентов и тому подобное. Также они отличаются ставкой единого налога на упрощенной системе; а самой универсальной считают III группу.
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
ФЛП I, II, IV групп уплачивают военный сбор как 10% от размера минимальной зарплаты ежемесячно, то есть 864,70 гривны. Зато для III группы ФЛП сумму специального сбора исчисляют как 1% от дохода ежеквартально.