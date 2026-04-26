Какие есть способы уплатить налоги для ФЛП?

Многие новички уверены, что налоги можно платить только с предпринимательского счета. Но это миф, пишет Yankiv.

На самом деле вариантов больше. Платить можно:

  • с ФЛП-счета
  • с личной банковской карты или счета
  • наличными через кассу банка
  • через терминалы самообслуживания
  • онлайн через Дию
  • через Электронный кабинет налогоплательщика

Главное правило – плательщик должен быть именно вы. То есть счет или карточка должны принадлежать тому же человеку, который зарегистрирован как ФЛП. Иначе деньги могут просто "зависнуть" и не попасть на вашу налоговую карточку.

Где брать реквизиты для уплаты налогов ФЛП?

Актуальные счета лучше проверять через Государственную налоговую службу Украины или в электронном кабинете. Не стоит пользоваться старыми шаблонами – реквизиты могут меняться.

Что писать в назначении платежа?

Раньше это было критически важно: ошибся –и платеж могли не зачислить. Сейчас ситуация проще:

  1. Налоговая автоматически “видит” плательщика по данным платежки, а не по тексту в поле "назначение".
  2. То есть даже если там есть неточность – деньги все равно зачислятся.

Но это не значит, что можно писать что угодно. Лучше указывать корректную информацию – хотя бы для собственного порядка в учете.

Что еще следует знать ФОПам в Украине?

  • Разные группы ФЛП имеют особые ограничения – по наемным работникам, годового дохода, типа клиентов и тому подобное. Также они отличаются ставкой единого налога на упрощенной системе; а самой универсальной считают III группу.

  • За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.

  • ФЛП I, II, IV групп уплачивают военный сбор как 10% от размера минимальной зарплаты ежемесячно, то есть 864,70 гривны. Зато для III группы ФЛП сумму специального сбора исчисляют как 1% от дохода ежеквартально.