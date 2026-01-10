Налоги ФЛП в 2026 году: три удобных способа уплаты налогов, о которых стоит знать

Начинающим ФЛП следует знать, что есть несколько способов уплаты налогов, поэтому стоит выбрать для себя самый удобный. Каждый имеет свои плюсы и минусы, главное правило остается неизменным: налоги нужно платить вовремя, на правильные реквизиты и с корректным назначением платежа.

Как уплатить налоги через банк, Дію или Электронный кабинет?

Оплатить налоги можно любым из доступных способов.

Самый распространенный вариант – это уплата налогов с расчетного предпринимательского счета через мобильное приложение своего банка.

Обычно ФЛП создают шаблоны платежных поручений для единого налога, ЕСВ, ВС и других обязательных платежей. Один раз правильно заполненный шаблон с кодом вида уплаты, периодом и назначением платежа существенно упрощает жизнь в будущем. Далее достаточно лишь скопировать платеж и менять периоды, за которые осуществляется платеж или сумму.

Важно! Помните, что реквизиты бюджетных счетов могут меняться, особенно в начале года, поэтому их следует периодически проверять

Еще один удобный способ – уплата налогов через приложение Дія. Этот вариант хорошо подходит для ФЛП без сложных ситуаций в расчетах. В Дії система самостоятельно подтягивает сумму налога и реквизиты, а ФЛП остается только подтвердить платеж через свой банк.

Как это работает:

Зайдите в приложение Дія, перейдите в раздел "Услуги", найдите "Налоги ФЛП". Обычно это находится на главной странице. Система автоматически определяет сумму налога и подтягивает реквизиты, ФЛП остается только подтвердить оплату через подключенный банк.

Преимущества такого способа оплаты – это минимум ручного ввода. Недостатки – банк взимает комиссию не в фиксированной сумме за платеж, а в процентах от суммы налога

Так, для ФЛП 2 группы при уплате единого налога в размере 1729,40 гривен через Дию комиссия составляет 24,21 гривну, что равно 1,4% от суммы налога.

Также в 2026 году актуальным остается Электронный кабинет налогоплательщика.

Как это работает:

Войдите в Электронный кабинет с помощью КЭП. Перейдите в раздел “Состояние расчетов с бюджетом”. Выберите налог, который необходимо оплатить, и способ оплаты- через QR-код, платежную систему или по реквизитам карты. Завершите заполнение платежной инструкции. Подтвердите операцию и оплатите налог.

Уплата налогов с личного счета

Если на предпринимательском счете ФЛП временно нет средств, налоги можно уплатить с личного счета физического лица. Это не является нарушением и не влечет за собой никаких негативных последствий.

Ключевой момент здесь – правильное назначение платежа. Именно оно позволяет налоговой идентифицировать платеж от конкретного ФЛП. В назначении платежа обязательно указывается:

код платежа 101;

название налога;

период, за который осуществляется уплата;

ФИО;

код ФЛП.

После уплаты стоит проконтролировать зачисление средств. Удобнее всего это сделать в Электронном кабинете налогоплательщика в разделе "Состояние расчетов с бюджетом".

