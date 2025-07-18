Налоги для ФЛП в августе 2025: какие суммы и сроки уплаты

В августе 2025 года физические лица-предприниматели должны уплатить ряд обязательных налогов и взносов в зависимости от группы налогообложения. Для некоторых ФЛП это период квартальных отчетов и платежей, а для других - очередная ежемесячная уплата единого налога, ЕСВ и военного сбора. Важно не пропустить сроки, чтобы избежать штрафов и пени.

Что нужно знать о налогах в августе?

Какие налоги платят ФЛП в августе 2025 года, в частности об актуальных ставках, график платежей и ключевые даты, рассказывает 24 Канал.

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ФЛП 1 и 2 групп (упрощенная система)

ФЛП I и II группы, которые платят единый налог ежемесячно, имеют такие обязанности в августе:

Единый налог:

1 группа – фиксированная ставка до 302,80 гривен/месяц. (10 % от прожиточного минимума на 1 января 2025).

2группа – фиксированная ставка до 1 600 гривен/месяц (20 % от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2025).

Военный сбор: для 1 и 2 групп фиксированный – 800 гривен/месяц. (10 % от минимальной зарплаты 8 000 гривен).

ЕСВ: минимальный взнос – 1 760 гривен/месяц (22 % от МЗП) уплачивается ежеквартально. В августе начисляется за II квартал, уплата до 21 августа.

Учтите. В августе общая система не имеет новых уплат, только подготовка к III кварталу.

ФЛП 3 группы платят налоги ежеквартально

Единый налог (II квартал): 3 % дохода с НДС или 5 % без НДС, до 19 августа.

Военный сбор: 1 % от дохода за II квартал, до 19 августа.

ЕСВ: минимум 1 760 гривень/месяц (22 % от МЗП) за II квартал, до 19 июля (уплачен ранее – не в августе). Следующий взнос следует сделать до 20 октября за III квартал.

Следовательно, в августе ФЛП III группы должны подать декларации и уплатить единый налог и военный сбор – до 19 августа.

ФЛП 4 группы (фермеры)

Единый налог: ставка зависит от нормативной денежной оценки земли, уплата ежеквартально. За II квартал – до 31 июля, за III – октябрь

ЕСВ: минимум 1 760 гривен/месяц за II квартал – уплачен до 21 июля; за III – до 20 октября.

ФЛП на общей системе

ЕСВ: минимум 1 760 гривен/месяц, уплата за II квартал – до 21 июля (не в августе).

Военный сбор: ставка 5 % от чистого дохода, авансовые платежи ежеквартально. За II квартал – до 20 июля.

НДФЛ: авансовые – 18 %, ежеквартально. Уплата за II квартал – до 20 июля.