Налоги для ФЛП в августе 2025: какие суммы и сроки уплаты
- В августе 2025 года физические лица-предприниматели должны уплатить налоги и взносы в зависимости от группы налогообложения, включая единый налог, ЕСВ и военный сбор.
- Ключевые даты уплаты налогов: для ФЛП 1-2 группы - до 21 августа, для ФЛП 3 группы - до 19 августа, а для ФЛП на общей системе большинство платежей уплачивались до июля.
В августе 2025 года физические лица-предприниматели должны уплатить ряд обязательных налогов и взносов в зависимости от группы налогообложения. Для некоторых ФЛП это период квартальных отчетов и платежей, а для других - очередная ежемесячная уплата единого налога, ЕСВ и военного сбора. Важно не пропустить сроки, чтобы избежать штрафов и пени.
Что нужно знать о налогах в августе?
Какие налоги платят ФЛП в августе 2025 года, в частности об актуальных ставках, график платежей и ключевые даты, рассказывает 24 Канал.
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ФЛП 1 и 2 групп (упрощенная система)
ФЛП I и II группы, которые платят единый налог ежемесячно, имеют такие обязанности в августе:
Единый налог:
- 1 группа – фиксированная ставка до 302,80 гривен/месяц. (10 % от прожиточного минимума на 1 января 2025).
- 2группа – фиксированная ставка до 1 600 гривен/месяц (20 % от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2025).
Военный сбор: для 1 и 2 групп фиксированный – 800 гривен/месяц. (10 % от минимальной зарплаты 8 000 гривен).
ЕСВ: минимальный взнос – 1 760 гривен/месяц (22 % от МЗП) уплачивается ежеквартально. В августе начисляется за II квартал, уплата до 21 августа.
Учтите. В августе общая система не имеет новых уплат, только подготовка к III кварталу.
ФЛП 3 группы платят налоги ежеквартально
Единый налог (II квартал): 3 % дохода с НДС или 5 % без НДС, до 19 августа.
Военный сбор: 1 % от дохода за II квартал, до 19 августа.
ЕСВ: минимум 1 760 гривень/месяц (22 % от МЗП) за II квартал, до 19 июля (уплачен ранее – не в августе). Следующий взнос следует сделать до 20 октября за III квартал.
Следовательно, в августе ФЛП III группы должны подать декларации и уплатить единый налог и военный сбор – до 19 августа.
ФЛП 4 группы (фермеры)
Единый налог: ставка зависит от нормативной денежной оценки земли, уплата ежеквартально. За II квартал – до 31 июля, за III – октябрь
ЕСВ: минимум 1 760 гривен/месяц за II квартал – уплачен до 21 июля; за III – до 20 октября.
ФЛП на общей системе
ЕСВ: минимум 1 760 гривен/месяц, уплата за II квартал – до 21 июля (не в августе).
Военный сбор: ставка 5 % от чистого дохода, авансовые платежи ежеквартально. За II квартал – до 20 июля.
НДФЛ: авансовые – 18 %, ежеквартально. Уплата за II квартал – до 20 июля.