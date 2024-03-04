В 3,7 раза больше налогов, чем в прошлом году: сколько заплатил игорный бизнес в начале года
Источник:Даниил Гетманцев
В первые два месяца 2024 года украинский игорный бизнес заплатил на 370% больше налогов чем за аналогичный период прошлого года. Сумма учитывается в миллиардах.
Какие налоги заплатил игорный бизнес
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что за январь-февраль игорный бизнес в Украине заплатил на 370% больше налогов чем за этот же период в 2023 году.
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...за два месяца этого года игорным бизнесом уплачено в бюджет 2,2 миллиарда гривен (январь – 0,4 миллиарда, февраль – 1,8 миллиарда гривен), что на 370% больше аналогичного периода прошлого года.
Гетманцев подчеркнул, что рост платежей состоялась несмотря на блокировку запуска системы онлайн-мониторинга со стороны Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
К слову в целом в 2023 году игорный бизнес заплатил 10,4 миллиарда гривен налога, что в 14 раз больше чем в 2022 году.Обратите внимание! КРАИЛ заявила, что впервые в истории наказала игорный бизнес за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Название компании не известно, но сумма штрафа составила 2,13 миллиона гривен.