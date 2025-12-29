Новые налоги на электрокары в Украине будут уже с 1 января: что изменится
- С 1 января 2026 года в Украине введут НДС на электромобили, поскольку льготы на импорт не были продлены.
- В 2025 году льготный режим предусматривает освобождение от НДС и ввозной пошлины, но акциз остается.
В Украине действуют льготы на электромобили, однако с 1 января 2026 года один из налогов вернется. Несмотря на попытки депутатов продлить льготы, решение не поддержали, поэтому украинцам придется платить.
Какие налоги на электрокары ввели?
С 1 января 2026 года в Украине введут НДС на электрокары, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред".
Смотрите также Безопасная покупка авто в Украине: что нужно знать
Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет. На этот раз льготу просто не продлили,
– рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Поэтому с 1 января льготное налогообложение изменится. Однако стоит помнить, что речь не идет о полной отмене льгот, а лишь об автоматическом доначислении налога на добавленную стоимость.
Заметьте! В 2025 году льготный режим для импорта электромобилей предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (20%) и ввозной пошлины (10%). Единственным налогом остается акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.
Кто выступил за отмену льгот?
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льгота на импорт электромобилей не будет продлена на следующий год.
По его словам, "лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протянули правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 миллиардов гривен – столько же, сколько мы дополнительно собираем с банков".
Насколько электромобили популярны в Украине?
В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, где электромобили составляют 60%. Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona и NISSAN Rogue.
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.
Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.