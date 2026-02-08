Взнос, без которого не обойтись: что работодатель платит за работника

Украинцы, которые работают официально, обязаны платить налоги со своей заработной платы. В то же время финансовая нагрузка за рабочих ложится и на плечи работодателя.

Что платит работодатель?

Ежемесячно при выплате заработной платы работнику работодатель должен удерживать из нее налоги, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам труда.

С зарплаты каждого работника сейчас отчисляют два налога:

налог на доходы физических лиц – в размере 18%;

военный сбор – в размере 5 %.

Однако работодатель должен также начислить ЕСВ (Единый социальный взнос). Его он платит самостоятельно, то есть из собственного кармана.

Размер ЕСВ сейчас составляет 22%.

Важно! ЕСВ – это тот самый обязательный страховой платеж, который обеспечивает право на пенсию и социальные выплаты, такие как больничные, декретные, пособие по безработице. Он формирует страховой стаж. Если ЕСВ не уплачивается, человек не сможет получить пенсию по возрасту.

Что платят с зарплаты в 10 тысяч гривен?

Для примера возьмем для расчета работника, который получает заработную плату в размере 10 тысяч гривен.

С его зарплаты высчитывают НДФЛ и военный сбор:

НДФЛ – 18% – 1 800 гривен;

военный сбор – 500 гривен.

То есть "на руки" работник получит "7 700 гривен.

Дополнительно на зарплату начисляется за работника ЕСВ в размере 2 200 гривен (22% с 10 тысяч гривен).

Таким образом, в целом работодателю необходимо уплатить 12 200 гривен.

Заметьте! С 1 января 2026 года в Украине выросла минимальная заработная плата до 8 647 гривен, что повлияло на размер минимальных выплат ЕСВ, пишет 7eminar. Теперь минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны (22% с 8 647 гривен);

Как ГНС проверяет уплату налогов?