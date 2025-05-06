Продажи и услуги онлайн под прицелом: кого коснутся новые налоги и сколько будут платить

Недавно Кабмин одобрил законопроект о новой системе налогообложения доходов с онлайн-продаж через цифровые платформы, например Prom.ua, Glovo, Uber и др. Известно, что проект направлен на интеграцию с европейским правом и внедрение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах. Сейчас законопроект еще не рассмотрела Верховная Рада, впрочем уже есть несколько вопросов к новому закону.

Какие налоги будут платить пользователи цифровых платформ

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Гетман отметил, что люди, которые системно продают товары через Prom.ua и другие подобные цифровые площадки и сейчас должны платить НДФЛ в размере 18% и военный сбор, если они не зарегистрировались как предприниматели. Однако подавляющее большинство из них этого не делает.

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Поэтому новая система налогообложения предусматривает спецрежим для самозанятых, которые зарабатывают на таких платформах до 6,7 миллиона гривен ежегодно. Они будут платить исключительно 5% НДФЛ и 5% военного сбора до конца военного положения.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы После окончания военного положения это будет одна из самых либеральных систем, уровня 3 группы ФЛП единого налога. На ней могут быть все курьеры, таксисты, продавцы товаров и т.д., которые откроют спецсчет в банке. В то же время налоговым агентом будет выступать онлайн-платформа.

Кроме того, как сообщила в своем телеграм-канале нардеп Нина Южанина, право на налогообложение доходов по ставке НДФЛ 5% и военного сбора будет иметь налогоплательщик-резидент, который будет отвечать еще и следующим требованиям:

имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности и предоставил банку согласие на раскрытие банковской информации,

имеет расчеты с использованием такого счета;

не использует труд нанятых лиц;

не происходит продажа подакцизных товаров и т. п.

При этом, если в течение календарного года осуществлено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, которая не превышает эквивалент 2 000 евро, физическое лицо имеет право не открывать специальный текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности,

– говорится в сообщении.

В то же время те, кто будут вне нового режима урегулирования или же будут получать более 6,7 миллиона гривен в год, будут платить уже более – 18% НДФЛ и военный сбор, говорит Гетман.

Обратите внимание! Как добавил экономист, на предыдущих обсуждениях, когда законопроект только формировался, только от уплаты налогов за услуги в бюджет может поступить около 4 – 5 миллиардов гривен в год. Относительно налогов с товаров, то сумму пока трудно рассчитать, но есть вероятность, что она такая же, как и за услуги.

Как законопроект даст шанс легализовать свою деятельность

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран рассказывает 24 Каналу, что введение законопроекта это не только о введении налогов, но и возможность самозанятым людям официально работать на комфортных условиях.

Справка: по предварительным оценкам, законопроект будет способствовать переходу в официальную занятость 300 – 400 тысяч самозанятых лиц.

Касается это, прежде всего, курьеров, различных мастеров и т.д., которые смогут рассчитывать на пенсию, которая будет выше минимальной.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Министерство финансов предложило взимать налог с тех, у кого годовой оборот более 7 миллионов гривен в год. Таким образом, простым мастерам на цифровых платформах довольно трудно заработать такие средства в год, а значит налогообложение будет на уровне 5% от оборота и военный сбор.

Кроме того, человеку не нужно будет делать отчетность или самостоятельно платить налоги. За него это будет делать платформа, на которой он будет работать. Например, это облегчает труд самозанятому человеку по сравнению с ФЛП, который должен быть еще и бухгалтером.

Обратите внимание! По словам Непрана, если человек не будет платить налог, то ему за это ничего не будет. Однако в будущем он может столкнуться с проблемами.

Будут ли люди платить налоги за продажу собственных подержанных вещей

С возможным внедрением новой системы налогообложения появился вопрос о тех лицах, которые могут продать собственную вещь на цифровой платформе, например OLX. Дело в том, что в таком случае человек уже заплатил налог на добавленную стоимость еще при первой покупке.

Как объясняет экономист Олег Пендзин 24 Каналу, данный законопроект будут дорабатывать, и по словам председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, для того, чтобы четко отделить тех людей, которые продают вещь или услугу однократно.

Пендзин отмечает, что именно так в американском и европейском законодательстве, где есть сумма "отсечения", ниже которой не собираются налоги в течение года.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Дело в том, что, по логике нынешнего проекта по новой системе налогообложения, даже если человек продает собственную вещь, то он должен заплатить налог. Но такого не может быть, потому что вы, будучи владельцем вещи, заплатили за нее все налоги.

Гетман в противовес этому говорит, что внедрение законопроекта о налогообложении на цифровых платформах касается прежде всего тех площадок, которые имеют со своими контрагентами договоры и которые берут комиссию, как, например, Uklon или Uber.

Они берут 20% и предоставляют услуги в отличие от таких онлайн-платформ, как OLX. Это только доска объявлений. Никакой комиссии они за свои услуги не берут. Там есть фиксированный платеж в месяц и каждый желающий может разместить любые объявления. Вы оставляете там номер телефона и номер своего счета, куда платить,

– отмечает Гетман.

По словам экономиста, нет никаких оснований для того, чтобы платформа, например OLX, попала под новое урегулирование.

Платформы, на которые будет распространяться урегулирование: Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo и другие.

Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo и другие. Платформы, на которые не попадают под урегулирование: Aviso.ua, OLX и тому подобное.

Как объясняет Гетман, такие площадки не интересны для налоговой службы. Ведомство займется, в первую очередь, теми, кто системно ведет коммерческую деятельность и не платит налоги.