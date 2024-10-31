С 1,5% до 5%: налогообложение зарплат будет происходить по-новому

Налогообложение зарплат в октябре будет происходить по старой системе. Однако уже с 1 ноября ситуация для украинцев может измениться.

Налогообложение зарплат

Уже с первого ноября военный сбор для украинцев может вырасти до 5%, сообщает 24 Канал.

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Напомним! Вчера утром законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения" еще не был подписан Президентом.

Согласно Заключительным и переходным положениям Закона, он вступает в силу со следующего дня после его опубликования. Соответственно, если Зеленский подпишет его сегодня, уже завтра в Украине будут новые налоги.

К слову для военных, которые сейчас защищают нашу страну, размер военного сбора останется на уровне 1,5%.