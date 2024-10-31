Оподаткування зарплат

Вже з першого листопада військовий збір для українців може зрости до 5%, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо! Вчора зранку законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану" ще не був підписаним Президентом.

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону, він набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Відповідно, якщо Зеленський підпише його сьогодні, вже завтра в Україні будуть нові податки.

До слова для військових, які нині боронять нашу країну, розмір військового збору залишиться на рівні 1,5%.