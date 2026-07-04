ИП может вернуть себе часть уплаченных налогов: кому доступна такая льгота

Многие физические лица-предприниматели ошибочно полагают, что могут получить налоговую скидку благодаря своему статусу ФЛП. На самом деле такая возможность доступна не всем.

Как индивидуальному предпринимателю получить налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет определенных документально подтвержденных расходов, сообщили в ГНС.

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Однако сам факт регистрации ФЛП не дает права воспользоваться этой льготой в отношении доходов от бизнеса. Известно , что предприниматель имеет право претендовать на налоговую скидку только как обычное физическое лицо, если получает другие доходы, с которых уплачивается НДФЛ:

если ФЛП одновременно работает по трудовому договору и получает официальную заработную плату, с которой удерживается НДФЛ; Если лицо получает дивиденды от владения акциями или корпоративными правами юридических лиц – резидентов Дія.City.

Для оформления налоговой скидки недостаточно лишь соответствовать установленным критериям. Необходимо также:

подать декларацию об имущественном положении и доходах;

предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы;

подтвердить право на получение налоговой скидки в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

К слову, Кабинет Министров утвердил основные социальные показатели, которые станут основой для подготовки проекта Государственного бюджета на 2027 год. Вместе с ростом доходов вырастут и суммы налогов, в частности ЕСВ.

Сейчас максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат. В 2026 году этот механизм не изменялся, поэтому ожидается, что аналогичный подход будет применяться и в 2027 году.

В таком случае основные показатели будут выглядеть следующим образом: минимальный страховой взнос – 2 100,12 гривен в месяц (9 546 гривен × 22%), максимальный взнос – 190 920 гривен (9 546 гривен × 20).