Налоговая начала проверку таксистов – доходит до изъятия личных автомобилей

Таксистам нужно зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность. В противном случае последствия могут быть достаточно серьезными.

Таксистов начала проверять налоговая

Как сообщили в Государственной налоговой службе, стартовала проверка таксистов, не платящих налоги и работающих без регистрации и РРО. Рейды производятся совместно с работниками Национальной полиции.

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При выявлении нарушения ответственность может быть очень серьезной.

На водителя такси за нарушение порядка производства хозяйственной деятельности составлен протокол по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях и изъято транспортное средство как орудие противоправной деятельности,

– приводит налоговая один из примеров.

По словам налоговиков, согласно Хозяйственному кодексу Украины работа такси – это предпринимательская деятельность и предоставление услуг по перевозке. Соответственно таксисты должны пользоваться кассовым аппаратом и предоставлять клиентам чеки. Кроме того, деятельность таксистов должна быть зарегистрирована и им нужно платить налоги.

По данным ГНС, сейчас в Украине таксируют около 220 тысяч граждан (чуть более 1% экономически активных граждан). Подавляющее большинство таксистов не являются ни наемными лицами, ни зарегистрированными в качестве предпринимателей.