Налоговая реформа "10-10-10": почему бизнес думает, что в ней может крыться "троянский конь"

Украинский бизнес отметил, что концепция снижения налогов до 10% и ряд других изменений интересны. Также в бизнес-сообществе ждут концепцию, прописанную в виде законопроекта, чтобы математически просчитать ее эффекты для каждой индустрии.

Мнение бизнеса относительно налоговой реформы Концептуально бизнес поддерживает реформу "10-10-10", отметили в ЕБР после экспресс-опроса. Также добавили, что сообщество уже долгое время говорит о необходимости детенизации экономики, о важности снижения нагрузки на фонд оплаты труда, ведь с такой налоговой нагрузкой прозрачный бизнес становится абсолютно неконкурентным по сравнению с теневым. Обратите внимание Налоги для ФЛП с 1 октября возрастут

Вдобавок, подчеркнули в бизнес-сообществе, хорошо выглядит идея сделать страну инвестиционно привлекательной, в частности с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки.

Анна Деревянко Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Очевидно, что важно изучить все детали, которые, собственно, должны быть представлены в законопроекте. Безусловно, идея выглядит увлекательной. Тем не менее, финальную позицию сообщество сможет представить, ознакомившись с прописанной концепцией в виде законопроекта, чтобы каждая индустрия смогла математически просчитать эффекты. Ведь, как известно, именно в деталях и может скрываться троянская лошадь.

Что известно о налоговой реформе "10-10-10"

Налоговая реформа предполагает снижение ряда ставок до 10%, а ее инициаторы уверены, что это будет стимулировать экономический рост.

Предполагается снижение: до 10% налога на добавленную стоимость (сейчас составляет 20%), до 10% налога на доходы физлиц (сейчас 18%), до 10% налога на прибыль предприятий (сейчас 18%).

(сейчас составляет 20%), до 10% (сейчас 18%), до 10% (сейчас 18%). Отмена уплаты ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставление его для ФЛП, находящихся на системе единого налога.

(сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставление его для ФЛП, находящихся на системе единого налога. На время войны предполагается повысить вдвое ставку военного сбора – до 3%.

Также предлагается усилить ответственность за нарушение налогового законодательства, а для компенсаторов – отменить исчерпывающий перечень налоговых льгот, что позволит дополнительно привлечь в бюджет около 180 миллиардов гривен.