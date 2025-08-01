Более 74 тысяч украинцев получили налоговую скидку: кому ее предоставляли чаще всего
- В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев подали декларации на налоговую скидку, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году, с общей суммой скидки 470 миллионов гривен.
- Чаще всего скидка запрашивается из-за расходов на обучение, страховые и пенсионные взносы, а также ипотечные проценты.
В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч граждан Украины подали декларации на получение налоговой скидки. Это на 1,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В какую сумму обошлись скидки бюджету?
Общая сумма налога на доходы физических лиц, заявленная к возврату, составила почти 470 миллионов гривен. Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, информирует 24 Канал.
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По сравнению с первым полугодием 2024 года этот показатель вырос на 25%.
Чаще всего украинцы обращаются за скидкой из-за расходов на:
- оплату обучения;
- страховые и пенсионные взносы;
- уплату процентов по ипотечному кредиту.
Почему это важно?
Активно подают декларации жители Львовской области (почти 10 тысяч), Киева (6 тысяч), Киевской области (5,2 тысяч), а также Днепропетровщины (4,4 тысяч) и Тернопольщины (4,3 тысяч).
"Такой инструмент – это пример партнерства между государством и плательщиком. Это демонстрирует, что налоги могут работать на человека", – отметила Карнаух.
Заметьте. Налоговая служба напомнила, что для получения скидки гражданин должен подать декларацию о доходах в налоговый орган, где состоит на учете, а также предоставить подтверждающие документы о понесенных расходах.