23 большие сети и более тысячи ФЛП: налоговая выявила масштабное "дробление бизнеса"

Государственная налоговая служба с начала 2026 года выявила более 500 брендов и торговых марок, которые могут быть связаны с схемами искусственного "дробления бизнеса". Это делается с целью уклонения от уплаты налогов.

ГПСУ проверяет еще 18 больших сетей

Налоговики выявили 23 большие торговые сети, которые могут быть вовлечены в схемы "дробление бизнеса". Предварительно речь идет о возможных потерях государственного бюджета в размере не менее 1,7 миллиарда из-за уклонения от уплаты налогов, сообщили в ГПСУ.

В то же время проверки на этом не заканчиваются. Налоговики продолжают анализировать деятельность других больших компаний.

И эта работа продолжается. В настоящее время наши специалисты анализируют возможное использование схем "дробление бизнеса" еще в 18 больших торговых сетях. Речь идет о предприятиях розничной торговли одеждой, обувью, электроникой, часами, косметикой, бытовой химией, а также заведениях общественного питания,

– говорит глава ГПСУ Леся Карнаух.

Каков главный признак "дробления бизнеса"

В ГПСУ отдельно подчеркивают: само по себе сотрудничество компании с ФЛП не является нарушением. Проблема возникает тогда, когда разделение бизнеса носит лишь формальный характер и используется для уменьшения налоговой нагрузки.

Речь идет о ситуациях, когда десятки предпринимателей юридически считаются отдельными субъектами хозяйствования, но фактически работают как одна компания. Признаками такой схемы могут быть общий бренд, одни и те же магазины, сотрудники, склады и система управления.

К слову, ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов предусмотрена статьей 212 Уголовного кодекса Украины. Если речь идет о значительной сумме неуплаченных налогов, предусмотрен штраф от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, суд может лишить человека права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За большую сумму неуплаченных налогов или если правонарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору, штраф составляет уже от 10 000 до 15 000 необлагаемых минимумов. Дополнительное наказание может быть аналогичным.

Наиболее строгая санкция предусмотрена в случае очень большой суммы неуплаченных налогов или рецидива – 25 000 необлагаемых минимумов, а также может применяться конфискация имущества.