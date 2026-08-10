ДПС перевіряє ще 18 великих мереж

Податківці встановили 23 великі торговельні мережі, які можуть бути залучені до схем "дроблення бізнесу". Попередньо йдеться про можливі втрати державного бюджету щонайменше на 1,7 мільярди через ухилення від сплати податків, повідомили в ДПС.

Водночас перевірки на цьому не завершуються. Податківці продовжують аналізувати діяльність інших великих компаній.

І ця робота триває. Наразі наші фахівці аналізують можливе використання схем "дроблення бізнесу" ще у 18 великих торговельних мережах. Йдеться про підприємства роздрібної торгівлі одягом, взуттям, електронікою, годинниками, косметикою, побутовою хімією та заклади громадського харчування,

– каже очільниця ДПС Леся Карнаух.

Яка головна ознака "дроблення бізнесу"

У ДПС окремо наголошують: сама по собі співпраця компанії з ФОП не є порушенням. Проблема виникає тоді, коли поділ бізнесу має лише формальний характер і використовується для зменшення податкового навантаження.

Йдеться про ситуації, коли десятки підприємців юридично вважаються окремими суб’єктами господарювання, але фактично працюють як одна компанія. Ознаками такої схеми можуть бути спільний бренд, одні й ті самі магазини, працівники, склади та система управління.

До слова, відповідальність за умисне ухилення від сплати податків передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України. Якщо йдеться про значний розмір несплачених податків, передбачений штраф від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Додатково суд може позбавити людину права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

За великий розмір несплачених податків або якщо правопорушення було скоєно групою осіб за попередньою змовою, штраф становить уже від 10 000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів. Додаткове покарання може бути аналогічним.

Найсуворіша санкція передбачена у випадку особливо великого розміру несплачених податків або рецидиву – 25 000 неоподатковуваних мінімумів, а також може застосовуватися конфіскація майна.