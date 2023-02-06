Игорный бизнес лишили налоговой льготы в 2% от прибыли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий право игорного бизнеса находиться на упрощенной системе налогообложения. Обо всех деталях, рассказываем дальше.

Отмена льгот для игорного бизнеса

С 15 марта правительство разрешило компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен переходить на упрощенную систему налогообложения, уплачивая 2% с оборота.

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Закон, подписавший Зеленский возвращает запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Почему решили отменить льготу

Авторами законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения стали член финансового комитета Ярослав Железняк и глава комитета Даниил Гетманцев.

Они неоднократно до этого отмечали, что игорный бизнес подвергся льготе в 2% из оборота безосновательно. Также по их данным на упрощенную систему налогообложения перешли 8 субъектов из категории игорного бизнеса по состоянию на 31 августа прошлого года.