Количество ФЛП с налоговыми долгами достигло рекордного уровня
- По состоянию на 1 мая 2025 года в Украине 1 289 423 физических лиц-предпринимателей имеют налоговые долги, что составляет почти 62% от всех активных ФЛП.
- Общая сумма долга ФЛП превышает 13 миллиардов гривен, причем количество должников резко возросло с началом полномасштабного вторжения.
В Украине более миллиона физических лиц-предпринимателей имеют налоговые долги. По состоянию на 1 мая 2025 года их количество составляет 1 289 423 человека.
Каждый второй ФЛП в Украине имеет долг
Это почти 62% от всех активных ФЛП в стране – около 2,1 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, обнародованные платформой Opendatabot, информирует 24 Канал.
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Общая сумма задолженности таких предпринимателей превышает 13 миллиардов гривен.
Рост с начала войны
Критический рост количества должников начался с началом полномасштабного вторжения: в феврале 2022 года их было менее 700 тысяч, а сумма долга составляла 7 миллиардов гривен. Наибольший прирост пришелся на первый год войны – +31%. В 2024-м отрицательная динамика возобновилась – +16%.
Примечательно, что последние 5 месяцев показатель почти не меняется, количество ФЛП-должников держится на историческом максимуме.
Заметим, по данным Бюро экономической безопасности, более 50 тысяч ФЛП в Украине используются в схемах, связанных с незаконной деятельностью.