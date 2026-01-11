Украинцев предупредили о налоговых проверках, которые запланированы на 2026 год
- В 2026 году налоговая осуществит документальные плановые проверки почти 4,6 тысяч субъектов хозяйствования.
- Проверки охватят различные категории, включая юридических лиц, ФОПов, финансовые учреждения.
В течение 2026 года налоговая наведается к ФЛП, юридическим лицам и банковским учреждениям для документальных плановых проверок. Наибольшее количество проверок состоится для юридических лиц, в частности больше всего визитов предусмотрено для предпринимателей в Киеве и области.
К кому налоговая придет с проверками в 2026 году?
Согласно обнародованному графику, в 2026 году почти 4,6 тысячи субъектов хозяйствования посетят с документальной плановой проверкой, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
В целом план-график состоит из 4 разделов:
- Раздел I – "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц" (ООО, Акционерное общество, Полное общество и т.д.),
- Раздел II – "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" (банковские и небанковские учреждения),
- Раздел III – "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – физических лиц" (ФЛП),
- Раздел IV – "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ".
Наибольшее количество проверок будет касаться юридических лиц – почти 3 200. Зато для ФЛП – это будет немного больше, чем 1 000 проверок. Для юридических лиц по вопросам НДФЛ, ВС и ЕСВ – 258, а для банковских и небанковских учреждений – 121.
Какой бизнес будут проверять?
Как свидетельствуют данные Опендатабот, больше всего в разрезе регионов проведут проверки в Киеве и Киевской области – более 1 000. На втором месте Днепропетровщина с показателем в 372 проверки, а третьем – Львовщина (264 проверки).
- В перечне крупнейшего бизнеса в стране, к которым налоговая придет с проверкой, те, входящие в рейтинг 10 лучших в своей сфере по данным Индекса 2025.
- Это "Нафтогаз Украины", NOVUS, МХП, Rozetka, Камет-сталь.
В общем больше всего проверок будет в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства – по 21%. А после этой сферы идут бизнес, занимающиеся производством пищевых продуктов – 5%.
В каком случае к ФЛП может прийти налоговая?
Даже после того как ФЛП закрыто после того, как ФЛП закрыто, налоговая может провести проверку деятельности предпринимателя. Это делается для того, чтобы убедиться в правильности всех выполненных обязательств ФЛП и отсутствии долгов.
В то же время шанс на налоговую проверку зависит от того, были ли поданные декларации с фактическими показателями, имел ли ФЛП движение средств и наемных работников, а также есть ли налоговый долг.
Интересно, что отсутствие четких временных ограничений означает, что налоговая может наведаться с проверкой даже через годы после официального закрытия бизнеса.