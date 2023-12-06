Налоговые проверки могут вернуться уже завтра: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс. Речь идет об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Налоговые проверки возвращаются

Законопроект №10016д "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок" передали президенту на подпись еще 27 ноября. Однако подписан документ только 5 декабря.

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Ярослав Железняк выразил надежду, что закон может быть опубликован 6 декабря, то есть уже 7 декабря он вступит в силу.

Кого будут проверять

Ранее ожидалось, что налоговые проверки будут возвращены с 1 декабря, однако процесс задержался. Их возвращение было одним из обязательств страны по программе с МВФ.

В план-график проведение документальных плановых проверок будут включать:

налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

налогоплательщики, которые осуществляют/осуществляли деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;

нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокая степень риска.

Также будут проверять других налогоплательщиков, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:

в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.

годовой доход составляет более 10 млн. гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

На что и дальше будет действовать мораторий