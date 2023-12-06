Податкові перевірки повертаються
Законопроєкт №10016д "про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" передали президенту на підпис ще 27 листопада. Проте підписано документ лише 5 грудня.
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Ярослав Железняк висловив сподівання, що закон може бути опублікований 6 грудня, тобто вже 7 грудня він вступить у дію.
Кого перевірятимуть
До плану-графіку проведення документальних планових перевірок включатимуть:
- платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
- платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
- платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
- нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику.
Також перевірятимуть інших платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:
- в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.
- мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.
- річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
На що й надалі діятиме мораторій
- проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 грудня я 2024 року;
- проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);
- проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).