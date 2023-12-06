Податкові перевірки повертаються

Законопроєкт №10016д "про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" передали президенту на підпис ще 27 листопада. Проте підписано документ лише 5 грудня.

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Ярослав Железняк висловив сподівання, що закон може бути опублікований 6 грудня, тобто вже 7 грудня він вступить у дію.

Нагадаємо! Раніше очікувалося, що податкові перевірки повернуть з 1 грудня, проте процес затримався. Їх повернення було одним із зобов'язань країни для програми з МВФ.

Кого перевірятимуть

До плану-графіку проведення документальних планових перевірок включатимуть:

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику.

Також перевірятимуть інших платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:

в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.

річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

На що й надалі діятиме мораторій