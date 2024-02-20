Американская компания LISCR больше не спонсор войны - россиянам будет труднее транспортировать нефть

НАПК приняло решение исключить компанию Liberian International Ship & Corporate Registry из списка спонсоров войны. Та выполнила все условия и усложнила жизнь россиянам.

На одного спонсора войны стало меньше

НАПК сообщило о том, что американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry исключено из перечня международных спонсоров войны. LISCR выполнила все обязательства и сообщила об этом ведомство.

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В частности, все суда "Совкомфлота" уже исключены из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

Отныне способность РФ транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" – меньше,

– сообщили в НАПК.

Для того, чтобы обойти санкции, в 2022 году "Совкомфлот" передал управление своими судами SCF Management Services Dubai LTD, которая зарегистрирована в ОАЭ. До этого судами управляла компания SCF Management Services Ltd из Санкт-Петербурга, однако после введения санкций пришлось искать другие варианты.

Как отметили в НАПК, 80 из 100 танкеров "Совкомфлота" были зарегистрированы под флагом Либерии, поэтому Либерийский международный судовой и корпоративный реестр не мог им отказать в регистрации и обслуживании. Благодаря этому танкеры "Совкомфлота", несмотря на санкции, свободно перевозили российскую нефть.