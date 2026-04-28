ФЛПы под прицелом: НДС пока не вводят, однако будут ограничения на минималку

Вопрос НДС для ФЛП – настоящая налоговая интрига года, которую МВФ согласился отложить и обдумать альтернативные пути. Но, похоже, решение будет не столь быстрым, как ожидалось – есть большая вероятность, что нововведения отложат вплоть до 2027 года.

Будет ли НДС для ФЛП и как будут контролировать теневые схемы бизнеса?

Украинские власти вместе с представителями Международного валютного фонда почти дошли до финальной точки в обсуждении вопроса введения НДС для физических лиц-предпринимателей, пишет Forbes.

Окончательное согласование этого вопроса пройдет во время миссии МВФ в Киеве в мае,

– сказал изданию анонимный собеседник.

Параллельно с этим правительство ведет переговоры с МВФ по усилению борьбы с теневой экономикой. Речь идет о целом наборе мероприятий, направленных на закрытие популярных схем уклонения от налогов:

практика "дробления бизнеса" на несколько ФЛПов, чтобы платить меньше налогов;

нелегальная торговля табаком;

выплата зарплат "в конвертах".

Предыдущий план включает не только изменения в законы, но и серьезная "перезагрузка" работы ключевых контролирующих органов. Речь о налоговой службе, таможня и Бюро экономической безопасности. Ожидается, что их эффективность и координацию усилят, чтобы лучше выявлять и прекращать нарушения.

Отдельно обсуждается идея установить ограничение на выплату минимальной зарплаты в тех сферах, где реальные доходы значительно выше. Таким образом власти хотят перекрыть лазейки., когда официально платят минималку, а остальное– в обход налогов.

Также планируют более жестко подходить к крупному бизнесу., который формально работает через сеть ФЛПов, но практически не переходит на общую систему налогообложения. Для таких компаний могут быть введены санкции.

Повлияет ли налогообложение ФЛП на цены товаров и услуг?

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом говорит, что самое реальное– налоговый законопроект заработает отнюдь не с 2027 года, ведь на это нет воли парламента. Есть предположение, что это будет или же с 2028 года, или когда Украина вступит в ЕС.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если же предположить, что новые изменения заработают с 2028 года или с какого-то другого года, то большинство ФЛПов, которые попали под границу более 4 миллионов гривен, не будут переходить на НДС. Только где-то 20– 30% всех предпринимателей могут это сделать.

Дело в том, что ФЛП, имеющий годовой доход на уровне 6 миллионов гривен, не будет тратить сумасшедшие средства на администрирование, бухгалтерию и т.д. в пределах новых изменений. Ему проще в этой ситуации открыть другой ФЛП. В частности, по имени родителей, брата или сестры или одного из пенсионеров.

Таким образом ждать, что после изменения налогообложения цены на товары резко возрастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС,

– прогнозирует Олег.

Как и когда ФЛП должны платить НДС?