Три мощных нефтегазовых компании из Китая получили статус спонсоров войны: что о них известно

НАПК приняло решение о внесении трех китайских компаний в список международных спонсоров войны против Украины. Все эти субъекты связаны с нефтью и газом.

О соответствующем решении сообщили во вторник, 3 октября. Речь идет о China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC). В НАПК также добавили, что это тройка крупнейших нефтегазовых компаний в Китае.

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Три компании из Китая стали спонсорами войны против Украины

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, вышеупомянутые компании продолжают сотрудничать с Россией и реализовывать разные проекты. К тому же это касается критически важного сектора для государства-агрессора. То есть, они финансируют стратегическую сферу для России путем уплаты налогов.

China National Petroleum Corporation – это сегодня крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация, которая также имеет статус одной из топовых энергетических компаний по добыче нефти и газа на глобальном уровне. У CNPC есть серьезные связи как с российскими компаниями, так и с официальной Москвой.

– это сегодня крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация, которая также имеет статус одной из топовых энергетических компаний по добыче нефти и газа на глобальном уровне. У CNPC есть серьезные связи как с российскими компаниями, так и с официальной Москвой. Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания в Китае. Она специализируется на добыче ископаемого топлива и занимается переработкой сырой нефти. В России компании Sinopec принадлежит 40% "Амурского газохимического комплекса" через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед". За 2022 год эта компания уплатила в бюджет России 30 миллионов долларов в формате налогов. Также выделяют, что в Sinopec заявили в марте прошлого года, что компания будет продолжать покупать нефть и газ у России даже в случае ужесточения санкций против Москвы.

– это вторая по величине государственная компания в Китае. Она специализируется на добыче ископаемого топлива и занимается переработкой сырой нефти. В России компании Sinopec принадлежит "Амурского газохимического комплекса" через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед". За 2022 год эта компания уплатила в бюджет России в формате налогов. Также выделяют, что в Sinopec заявили в марте прошлого года, что компания будет продолжать покупать нефть и газ у России даже в случае ужесточения санкций против Москвы. CNOOC Group – это третья мощная нефтяная компания в Китае, которая имеет статус национальной. Ее опережают только упомянутые выше CNPC и Sinopec. CNOOC Group также является мощным морским добытчиком нефти и газа в Китае. С конца февраля 2022 г. эта компания лишь наращивает сотрудничество с Россией. В частности, речь идет о проектах, имеющих отношение к сжиженному газу. Вот благодаря проекту "Арктик СПГ-2" доля России на рынке сжиженного природного газа, которая сейчас составляет 8%, может вырасти до 15%.

Китай – это главный импортер нефти в мире. Следовательно, эта страна играет важную роль для рынка нефти на глобальном уровне. Кроме того, Китай является основным стратегическим конкурентом для США. Именно эти две страны с двумя мощнейшими экономиками мира.

Напомним, что днем ранее НАПК приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка международных спонсоров войны. В ведомстве подчеркнули, что кредитор начнет выполнять взятые на себя обязательства немедленно. Этому предшествовало несколько дней интенсивных переговоров.