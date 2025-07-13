"Немало книг затоплено": ураган в Харькове повредил склад известного издательства

По Харькову вечером 12 июля прокатился мощный ураган. Он сорвал часть крыши склада известного книгоиздательства.

По словам совладелицы издательства Vivat Юлии Орловой, немало книг затоплено, передает 24 Канал.

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Пострадало издательство Vivat

Реальный объем убытков можно будет назвать только после инвентаризации. Орлова объяснила, что еще нужно снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что возможно спасти.

Из-за этих работ отправка интернет-заказов и партий новинок к партнерам задержится.

Совладелица Vivat попросила заказчиков отнестись с пониманием, если посылка прибудет позже, чем обычно. Сотрудники Vivat на связи и будут оперативно предоставлять информацию.

Ураган повредил склад Vivat / Фото Юлия Орлова

Напомним, что сильная непогода с бурей в Харькове привела к затоплению улиц, поваленных деревьев, перебоев с электроэнергией, пострадавших и даже жертв.

Так, в Чугуевском районе в результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина. В самом Харькове сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека. В результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка. Кроме того, в результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы.

В Харьковской области по состоянию на утро 13 июля без электроэнергии оставалось около 30 тысяч абонентов.