Превзошли ожидания: Nestlé потеряла бизнес в России, но продажи взлетели

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle показал результаты за третий квартал 2026 года, превзошедшие ожидания аналитиков. На фоне роста продаж компания продолжает реструктуризировать бизнес, при этом исключая российское подразделение из своей финансовой отчетности.

Продажи Nestle растут быстрее, чем ожидалось

В третьем квартале органические продажи Nestle выросли на 4%, хотя аналитики прогнозировали рост на 3,4%. На фоне этих результатов акции компании поднялись примерно на 1,5%, пишет Reuters.

Важным показателем стал реальный внутренний рост, который отражает изменение объемов продаж без учета ценовых колебаний и валютных эффектов:

Он составил 2,8% при ожидаемых 1,5%. В то же время вклад повышения цен оказался ниже прогноза: 1,1% против ожидаемых 1,9%. Компания сохранила прогноз органического роста продаж на весь 2026 год в пределах 3–4%. Акции Nestle, которые с начала года подорожали более чем на 7%, накануне достигли трехмесячного максимума.

Nestle исключила российское подразделение из отчетности

Отдельным изменением стало решение компании больше не включать российский бизнес в консолидированную финансовую отчетность. Это произошло после того, как Путин захватил активы Nestle на фоне усиления давления на европейский бизнес.

Производитель Maggi и Nescafe преуменьшил общее влияние потери российских операций на результаты группы. По словам финансового директора Анны Манц, на российское подразделение приходилось около 2% продаж Nestle.

С конца сентября этот бизнес больше не консолидируется в финансовых результатах. По словам компании, это не повлияет на показатели органических продаж, объемов и цен. В то же время последствия для финансовой отчетности будут ощутимы:

захват активов повлияет на отчетные продажи и операционную прибыль за четвертый квартал;

изменения также скажутся на свободном денежном потоке;

списание чистых активов негативно повлияет на показатель чистого долга примерно на 900 миллионов швейцарских франков по итогам 2026 года.

В целом Nestle выводит из своего баланса российские активы на сумму 1,6 миллиарда франков.