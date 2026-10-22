Продажі Nestle зростають швидше за очікування

У третьому кварталі органічні продажі Nestle зросли на 4%, хоча аналітики прогнозували збільшення на 3,4%. На тлі цих результатів акції компанії піднялися приблизно на 1,5%, пише Reuters.

Важливим показником стало реальне внутрішнє зростання, яке відображає зміну обсягів продажів без урахування цінових коливань і валютних ефектів:

Воно становило 2,8% за очікуваних 1,5%. Водночас внесок підвищення цін виявився нижчим за прогноз: 1,1% проти очікуваних 1,9%. Компанія зберегла прогноз органічного зростання продажів на весь 2026 рік у межах 3 – 4%. Акції Nestle, які з початку року подорожчали більш ніж на 7%, напередодні досягли тримісячного максимуму.

Nestle виключила російський підрозділ зі звітності

Окремою зміною стало рішення компанії більше не включати російський бізнес до консолідованої фінансової звітності. Це відбулося після того, як Путін захопив активи Nestle на тлі посилення тиску на європейський бізнес.

Виробник Maggi та Nescafe применшив загальний вплив втрати російських операцій на результати групи. За словами фінансової директорки Анни Манц, на російський підрозділ припадало близько 2% продажів Nestle.

Із кінця вересня цей бізнес більше не консолідується у фінансових результатах. За словами компанії, це не вплине на показники органічних продажів, обсягів і цін. Водночас наслідки для фінансової звітності будуть відчутними:

захоплення активів вплине на звітні продажі та операційний прибуток за четвертий квартал;

зміни також позначаться на вільному грошовому потоці;

списання чистих активів негативно вплине на показник чистого боргу приблизно на 900 мільйонів швейцарських франків за підсумками 2026 року.

Загалом Nestle виводить зі свого балансу російські активи на 1,6 мільярда франків.



