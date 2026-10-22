Продажи Nestle растут быстрее, чем ожидалось

В третьем квартале органические продажи Nestle выросли на 4%, хотя аналитики прогнозировали рост на 3,4%. На фоне этих результатов акции компании поднялись примерно на 1,5%, пишет Reuters.

Важным показателем стал реальный внутренний рост, который отражает изменение объемов продаж без учета ценовых колебаний и валютных эффектов:

Он составил 2,8% при ожидаемых 1,5%. В то же время вклад повышения цен оказался ниже прогноза: 1,1% против ожидаемых 1,9%. Компания сохранила прогноз органического роста продаж на весь 2026 год в пределах 3–4%. Акции Nestle, которые с начала года подорожали более чем на 7%, накануне достигли трехмесячного максимума.

Nestle исключила российское подразделение из отчетности

Отдельным изменением стало решение компании больше не включать российский бизнес в консолидированную финансовую отчетность. Это произошло после того, как Путин захватил активы Nestle на фоне усиления давления на европейский бизнес.

Производитель Maggi и Nescafe преуменьшил общее влияние потери российских операций на результаты группы. По словам финансового директора Анны Манц, на российское подразделение приходилось около 2% продаж Nestle.

С конца сентября этот бизнес больше не консолидируется в финансовых результатах. По словам компании, это не повлияет на показатели органических продаж, объемов и цен. В то же время последствия для финансовой отчетности будут ощутимы:

захват активов повлияет на отчетные продажи и операционную прибыль за четвертый квартал;

изменения также скажутся на свободном денежном потоке;

списание чистых активов негативно повлияет на показатель чистого долга примерно на 900 миллионов швейцарских франков по итогам 2026 года.

В целом Nestle выводит из своего баланса российские активы на сумму 1,6 миллиарда франков.