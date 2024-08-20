Nestle удерживает лидерство: компания возглавляет рейтинг самых дорогих продуктовых брендов

Швейцарская компания Nestle, которая продолжает работать в России, седьмой год подряд удерживает титул самого дорогого продуктового бренда в мире. Даже несмотря на снижение стоимости бренда в прошлом году.

Кто вошел в 10 самых дорогих продуктовых брендов

Nestle удерживает ведущие позиции в мировом рейтинге брендов, несмотря на то, что в прошлом году его стоимость снизилась на 7% и достигла 20,8 миллиарда долларов. На второе место поднялся бренд Lay's, который улучшил свою позицию с третьей строчки. Стоимость Lay's выросла на 9% и достигла 12 миллиардов долларов.

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А следующие ступеньки заняли:

Китайский бренд Yili занял третью позицию, хотя его стоимость снизилась на 6% и теперь составляет 11,6 миллиарда долларов.

Американский бренд Tyson поднялся на четвертое и потерял 5,2% стоимости до 8,27 миллиарда долларов, обогнав французский Danone, который опустился на 10,2% и теперь оценивается в 8,03 миллиарда долларов.

Интересно! В 10 самых дорогих продуктовых брендов вошли также американские Quaker, Kellogg's и Wrigley, а также китайский Mengniu и американский Doritos.

Стоимость каких брендов выросла больше всего

Стоимость ста самых дорогих продуктовых брендов снизилась на 4% за год, достигнув 268 миллиардов долларов. Основной причиной этого стало изменение потребительских предпочтений: все больше покупателей выбирают небольшие частные бренды, предлагающие уникальные и персонализированные продукты.

Индустрия пищевых продуктов и напитков переживает быструю трансформацию, вызванную меняющимися предпочтениями потребителей. Хотя снижение стоимости бренда является проблемой, оно также открывает возможности для инноваций,

– считает директор по оценке Brand Finance Савио ДʼСоуза.

Самым значительным ростом стоимости бренда в этом году отметился канадский Viterra, чья стоимость подскочила на 37%, достигнув 1,1 миллиарда долларов. Благодаря этому Viterra занял 81 место в рейтинге, тогда как в прошлом году компания не попала в него. Стоимость бренда также существенно выросла у мексиканского Mission (+36%) и финского Valio (+31%).