Снижение доходов и сокращение работников: каким был последний квартал для техногигантов
Источник:"Медиамейкер"
На прошлой неделе крупные технологические компании обнародовали отчеты о результатах работы по итогам третьего квартала 2022 года. Тенденции и ряд показателей для большинства игроков глобального рынка оказались не слишком утешительными.
В частности, едва ли не самые провальные результаты продемонстрировала Meta, которая в этом году потеряла около 70% своей стоимости и вылетела из двадцатки самых дорогих компаний мира. Об основных показателях остальных техногигантов, проблемах и тенденциях рынка – читайте дальше.
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Ситуация с доходами
- Alphabet отчиталась, что дочерняя YouTube начала заметно терять доходы от рекламы. В то же время поисковик Google за квартал принес на 4,3% больше денег, чем за июль – сентябрь прошлого года.
- Meta заявила о 4% падении дохода против прошлого года – это второй квартал подряд для компании, где показатель отрицательный. Кроме того, подразделение Meta Reality Labs, занимающееся разработкой программного обеспечения для VR и AR, принесло почти на 49% меньше денег, чем год назад.
- Spotfy сообщила об операционном убытке в 227 миллионов долларов, который компания связывает с расходами на расширение глобальной команды по продаже рекламы.
- Netflix, в свою очередь, объявил о росте дохода на 6% и количестве подписчиков на стриминговый сервис после двух предыдущих неудачных кварталов.
- Между тем в Apple зафиксировали рекордные доходы и рост на 8% против прошлого года.
- Microsoft отчиталась о падении продаж Windows на 15%, однако облачные сервисы компании Azure принесли на 35% больше дохода, чем в прошлом году.
Причины проблем
Техногиганты прежде всего жалуются на новые правила конфиденциальности, которые Apple ввела в прошлом году, – они затрудняют отслеживание действий пользователей для эффективной персонализации рекламы, из-за чего доходы от этой отрасли падают.
А вот Microsoft, в свою очередь, терпит потери вследствие колебаний курса доллара, ведь около половины продаж компании приходятся на зарубежные рынки. На нестабильность валют жалуются также у Meta, Apple и Spotify.
Турбулентность в экономике и большая конкуренция американских соцсетей с TikTok также привели к сокращению персонала. Так, Google замедлит найм работников до конца года, а Microsoft заявила о сокращении до 1% штата.
Тенденции рынка техногигантов
- Google подталкивает большие бренды к набору автоматизированных инструментов для покупки рекламы на ресурсах поисковика и других издателей.
- Meta развивает формат коротких видео Reels в Facebook и Instagram для более эффективной конкуренции с TikTok.
- Microsoft делает ставку на игровые консоли Xbox, в частности, приобретя Activision Blizzard за 75 миллиардов долларов.
- Spotify повышает стоимость подписки в США после аналогичного шага своих конкурентов – Apple Music и YouTube Premium.
- Netflix намерена со следующего года активнее бороться с шерингом аккаунтов – требовать от потребителей, пользовавшихся чужими подписками, оформлять собственные. Также стриминговый сервис намерен добавить недорогой тариф подписки, в котором будет присутствовать реклама.