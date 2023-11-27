Американский режиссер растратил средства, которые Netflix выделил ему на сериал

Американский режиссер Карл Эрик Ринш должен был снять сериал по заказу компании Netflix. Впрочем, часть средств, заложенных в бюджет сериала, он потратил на криптовалюту, акции и дорогие автомобили.

Восьмизначная сделка

На фоне многочисленных предложений кинопроизводителей по новым проектам, питчинг Ринша в 2018 году оказался успешным. Он предложил проект научно-фантастического сериала «Завоевание» об искусственных людях.

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Сначала Ринш должен был заключить соглашение с Amazon, но прежде чем его оформили в письменном виде, вмешался Netflix. Компания выделила на сериал 61,2 миллиона долларов.

Куда Ринш подевал средства

До марта компания выделилана сериал, но режиссер попросил больше денег, угрожая завершением производства. После этого стриминговый сервис предоставил ему еще

Вместо старта производства сериала режиссер начал тратить выделенные ему средства на другие нужды:

В 2020 году он использовал 10,5 миллиона долларов для игры на фондовом рынке и в конце концов потерял на торговле 5,9 миллиона долларов . Затем режиссер заинтересовался крипторинком.

для игры на фондовом рынке и в конце концов потерял на торговле . Затем режиссер заинтересовался крипторинком. В мае 2021 года он купил монеты Dogecoin на 4 миллиона долларов на бирже Kraken и заработал почти 27 миллионов долларов .

на бирже Kraken и заработал почти . Еще 8,7 миллиона долларов он потратил на покупку автомобилей, в том числе Ferrari и пять Rolls-Royce, и дизайнерскую мебель и часы.

В ходе будущих показаний Ринш заявил, что эти товары были реквизитом для сериала и потому заплатил за них деньгами Netflix.

Проект с мистером Риншем обернулся дорогим фиаско, микрокосмом эры расточительности, которую голливудские студии сейчас пытаются закончить. Netflix потратил более 55 миллионов долларов на шоу г-на Ринша и дал ему почти полную бюджетную и творческую свободу, но так и не получил ни одного завершенного эпизода.

– пишет The New York Times.

Выйдет ли сериал

Netflix до сих пор не получил ни одного эпизода от режиссера. По словам представителя платформы стриминга Томаса Чериана, сериал сейчас считается отмененным, поскольку "понятно, что господин Ринш не собирался завершить проект, к которому согласился".

Сейчас режиссер и Netflix находятся в конфиденциальном арбитражном процессе. Сам Ринш, начавший этот процесс, утверждает, что компания должна ему не менее 14 миллионов долларов возмещения за нарушение контракта.