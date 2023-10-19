Десятки тысяч окажутся на улице: Nokia сокращает персонал из-за падения продаж

Финская компания Nokia переживает очень трудные времена. Доходы существенно падают, из-за чего приходится сокращать персонал в больших масштабах.

Увольнение тысяч работников

Nokia, который является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, объявил, что уволит 14 тысяч работников. Причина проста – падение продаж на 20% только в третьем квартале.

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Таким образом, Nokia хочет сэкономить от 800 миллионов до 1,2 миллиарда евро к 2026 году. Что касается штата, то он будет насчитывать от 72 до 77 тысяч человек.

Хотя наши чистые продажи в третьем квартале повлияла длительная неопределенность, мы ожидаем увидеть более нормальное сезонное улучшение в нашем сетевом бизнесе в четвертом квартале.

– заявил гендир Nokia Пекка Лундмарк.

В прошлом году в третьем квартале компания заработала 6,24 миллиарда евро, в этом – всего 4,98 миллиарда. Прогнозы говорили о 5,67 миллиардах, но дотянуть до этого уровня Nokia не удалось.

Напомним, ранее о сокращении персонала сообщала компания LinkedIn. Причина та же – падение доходов не позволяет удерживать большой штат.