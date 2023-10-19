Звільнення тисяч працівників

Nokia, який є одним з найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, оголосив, що звільнить 14 тисяч працівників. Причина проста – падіння продажів на 20% лише у третьому кварталі.

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У такий спосіб Nokia хоче заощадити від 800 мільйонів до 1,2 мільярда євро до 2026 року. Що стосується штату, то він буде налічувати від 72 до 77 тисяч працівників.

Хоча на наші чисті продажі в третьому кварталі вплинула тривала невизначеність, ми очікуємо побачити більш нормальне сезонне поліпшення в нашому мережевому бізнесі в четвертому кварталі,

– заявив гендир Nokia Пекка Лундмарк.

Минулого року у третьому кварталі компанія заробила 6,24 мільярда євро, цього – лише 4,98 мільярда. Прогнози казали про 5,67 мільярда, але дотягнути до цього рівня Nokia не вдалося.

Нагадаємо, раніше про скорочення персоналу повідомляла компанія LinkedIn. Причина та ж сама – падіння доходів не дозволяє утримувати великий штат.