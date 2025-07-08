За шпионаж против Европы: Норвегия ввела санкции против двух российских компаний

Правительство Норвегии приняло решение добавить в санкционный список две российские компании - "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд", которые работают в области рыбной промышленности.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС

Обе фирмы ранее были включены в санкционный пакет Европейского Союза. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Норвегии, информирует 24 Канал.

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"Этим шагом мы приобщаемся к ограничительным мерам ЕС, принятых 20 мая, продолжая нашу политику солидарности с европейскими партнерами. Внесение компаний в список соответствует национальным интересам в сфере безопасности", – отметили в правительстве.

Наказаны две российские компании

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил, что обе компании были связаны с разведывательной деятельностью, направленной против критически важной инфраструктуры Европы.

"Такие действия могут создать условия для потенциальных диверсий и представлять угрозу безопасности Норвегии", – отметил он.

Сейчас продолжается завершение юридических процедур, после чего санкции вступят в силу в полном объеме.