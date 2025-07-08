Норвегія долучилася до санкцій ЄС

Обидві фірми раніше були включені до санкційного пакету Європейського Союзу. Про це йдеться в офіційній заяві уряду Норвегії, інформує 24 Канал.

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"Цим кроком ми долучаємося до обмежувальних заходів ЄС, ухвалених 20 травня, продовжуючи нашу політику солідарності із європейськими партнерами. Внесення компаній до списку відповідає національним інтересам у сфері безпеки", – наголосили в уряді.

Покарано дві російські компанії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде пояснив, що обидві компанії були пов'язані з розвідувальною діяльністю, спрямованою проти критично важливої інфраструктури Європи.

"Такі дії можуть створити умови для потенційних диверсій і становити загрозу безпеці Норвегії", – зазначив він.

Наразі триває завершення юридичних процедур, після чого санкції набудуть чинності в повному обсязі.