Минфин изменил отчетность для бизнеса с 2025 года – теперь ежемесячно

С 2025 года налоговый расчет сумм НДФЛ и ЕСВ будет подаваться ежемесячно, а не поквартально. Министерство финансов Украины утвердило новую форму отчета и порядок его представления.

Новая объединенная форма налоговой отчетности

Первый отчет за январь 2025 года нужно подать до 20 февраля. Что изменится для предпринимателей и работодателей – далее в материале 24 Канала.

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Министерство финансов Украины сообщило, что обновило форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также изменило порядок его заполнения и представления.

Изменения касаются всех налоговых агентов – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые выплачивают доходы физическим лицам.

Справочно. Еще осенью 2024 года были приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым налоговый период для представления этого отчета изменился с квартального на месячный. Это означает, что уже с 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

Важные нюансы

До 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года подаются по старой форме. До 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года подаются по новой форме.

Новая форма отчетности включает четыре приложения:

сведения о ЕСВ;

сведения о доходах;

информацию о трудовых отношениях;

данные о специальном стаже.

Что изменится для налогоплательщиков

Михаил Смокович Налоговый консультант Теперь налоговый расчет подаем не поквартально, а ежемесячно. Первый отчет нужно подать до 20 февраля 2025 года. Но пока не стоит искать новые бланки в кабинете плательщика – их еще не добавили, и ожидаем, что они появятся в ближайшее время.

Также эксперт отмечает, что изменения касаются только налогового расчета, который подают по наемным работникам или выплат дохода физическим лицам.

Если предприниматель не имеет работников и не выплачивает доходы физическим лицам, его эти изменения не касаются,

– добавляет Михаил Смокович.

Вся отчетность по единому налогу и декларация об имущественном состоянии остаются без изменений.

Заметьте. Внедрение новой формы объединенной отчетности с ежемесячным представлением должно способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростить процесс отчетности для налогоплательщиков.