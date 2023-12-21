"Новая почта" сообщила, по какому графику будет работать на праздники

Новогодне-рождественские праздники всегда вносят свои коррективы в работу бизнеса. По несколько иному графику на этот период будет работать и "Новая почта".

Праздничный график работы "Новой почты"

Как сообщили в компании, на период праздников и 1 января 2024 года график работы отделений будет несколько измененным. Следовательно, клиентам следует знать о следующих обновлениях.

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В этом году празднование Рождества официально перенесли на 25 декабря. В этот день большинство отделений будут работать по своему привычному графику. Сокращенный день на "Новой почте" будет 31 декабря, большинство отделений будут работать с 9 утра до 17 вечера.

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1 января не будет работать ни одно отделение "Новой почты", компания сделала в этот день выходным. Вместе с тем в компании сообщили, что часть отделений будут работать по собственному индивидуальному графику. Ознакомиться с ним можно, загрузив по ссылке.

Напомним, недавно "Новая почта" открыла первое отделение в Италии. Также компания обещала открыть отделение в Париже еще до Нового года.