Новый график работы "Новой почты": как будут работать отделения с 1 августа

Компания "Новая почта" несколько меняет свой график работы. Теперь по выходным у украинцев будет больше времени, чтобы отправить или получить свои посылки.

Какой график работы "Новой Почты" с 1 августа

В субботу и воскресенье отделения будут открываться на час раньше, почему это объявлено в компании.

Они будут открываться в 08:00 утра. Но только в областных центрах.

Проверить, изменился ли график работы конкретного отделения, можно следующим образом:

на сайте "Новой Почты"; в мобильном приложении.

Новый график вступит в силу уже 1 августа.

При этом рабочее время отделений, расположенных на территории торговых центров, совпадает с графиком работы ТЦ.

А закрываться отделения будут в 19 часов вечера.

Напомним, что украинцам следует следить за новостями от "Новой почты". В настоящее время враг активно атакует отделения компании и сортировочные терминалы. В компании же сообщают о последствиях атак, состоянии посылок и компенсации в размере объявленной стоимости.

В четверг, 30 июля, россияне поразили сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Компания компенсирует заявленную стоимость всех поврежденных отправлений.

Что еще известно о новостях, касающихся "Новой почты"

В июле компания запустила ночную доставку. Она работает с 22:00 до 07:00 утра в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.