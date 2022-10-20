"Новая почта" заработала в Кракове: на очереди еще до 10 отделений в Польше и две новые страны

"Новая почта" 19 октября запустила работу отделения в Кракове. Вскоре компания планирует открыть еще до 10 представительств в разных городах Польши.

Кроме того, почтовый оператор в начале 2023 года намерен расшириться по меньшей мере на две новые страны Европейского Союза. Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк на своей странице в фейсбуке.

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"Новая почта" уверенно выходит на международный рынок

В начале октября первое отделение "Новой почты" в Польше открылось в Варшаве. Уже через полторы недели стало известно, что еще одно представительство компании заработало в Кракове.

По словам Владимира Поперешнюка, в течение следующих 2 – 3 недель украинский почтовый оператор откроет в целом до 10 отделений в Польше. В комментариях под своим постом он отметил, что вскоре представительства могут появиться в таких городах:

Познань;

Катовице;

Вроцлав;

Люблин.

Любим и уважаем Люблин, поэтому обязательно рассмотрим возможность открытия отделения в Люблине,

– прокомментировали в компании.

Как выглядит отделение "Новой почты" в Кракове / Фото Владимир Поперешнюк

К слову, также в комментариях Владимир Поперешнюк заявил о планах "Новой почты" открыть первые отделения в Германии и Чехии. На вопрос, когда ожидать запуска представительств в этих странах, предприниматель ответил: "В начале следующего года".

В то же время Поперешнюк намекнул на намерение компании появиться впоследствии в Литве и Швеции. В "Новой почте" при этом заявили, что рассматривают сейчас все страны Европы, как потенциальные для деятельности рынки.