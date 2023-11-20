Известно, в каких странах Европы скоро откроется "Новая Почта"

В следующем году компания "Новая Почта" планирует открыть отделение в 18 странах мира. А уже в ноябре этого года компания откроет отделение в Милане, Италия.

Как компания расширяется

В настоящее время отделения "Новой почты" работают в Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии. В ближайший год компания намерена открыть отделения в большинстве европейских стран.

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Соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк рассказал, что менеджеры по развитию были против обнародования графика открытия отделений.

Они, как ответственные люди, озабочены тем, чтобы не выглядеть лжецами, если что-то пойдет не по плану. Это понятно, потому что на пути первооткрывателей всегда есть немало препятствий и будущее никогда не определено,

– делится Владимир Поперешнюк.

Согласно графику, ежемесячно в течение 2024 года в Европе будет открываться по 2-3 отделения компании.

Расписание открытий отделений