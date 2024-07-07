"Новая почта" теперь работает во Франции: где открыли первое отделение
Источник:"Новая почта"
Почтовый оператор "Новая почта" продолжает европейскую экспансию. Теперь деятельность компании расширилась на Францию.
Новые вершины
"Новая почта" сообщила о том, что теперь ее отделения работают уже в 14 стране. Первая "французская" точка компании появилась в Ницце.
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Отделение почтового оператора открыли по адресу 7 Avenue Notre Dame, 06000. Оно будет принимать посылки и грузы весом до 100 килограммов.
Получать и отправлять посылки можно будет внутри страны, в Украину и иностранные отделения, которые уже активно работают в других странах.
В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а дальше и в других крупных городах – Лилль, Тулуза и Бордо,
– рассказал Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA.
Стоимость и сроки
Доставка посылок и грузов в Украину длится от 5 дней. Что касается цены, то стоит ориентироваться на такие цифры:
- документы до 1 килограмма - 900 гривен;
- посылки до 2 килограмм – 950 гривен;
- посылки до 10 килограмм – 1500 гривен;
- посылки до 30 килограмм – 2500 гривен;
- груз свыше 30 килограмм – 100 гривен за каждый килограмм