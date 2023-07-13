"Новая почта" стоит более 1 миллиарда долларов, – Климов о развитии компании

Украинская компания "Новая почта" активно развивается и выходит на новые рынки, несмотря на полномасштабную войну, которая продолжается уже более года. Совладелец Вячеслав Климов на одном мероприятии упомянул о стоимости компании.

Во время "Business Breakfast с Владимиром Федориным" Вячеслав Климов заявил, что в настоящее время в компании не выдвигают на первый план вопросы капитализации на рынке. Однако он добавил, что они уверены, что "Новая почта" демонстрирует положительную динамику.

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Вячеслав Климов о "Новой почте"

По словам Климова, текущая рыночная капитализация компании по почтовой индустрии. свыше 1 миллиарда долларов. В то же время они не исключают план по увеличению этого показателя до 3 – 5 миллиардов долларов США.

Украинский бизнесмен также напомнил, что в конце 2020 года польская компания InPost, создавшая крупнейшую сеть почтаматов в Европе, провела первоначальное размещение акций с отметкой в 9,5 миллиарда долларов. Климов подчеркнул, что дальше идет именно "Новая почта".

Мощный выход на международный рынок

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Напомним, что "Новая почта" активно открывает свои филиалы в разных странах Европы. В частности, в начале июня 2023 года компания открыла свои двери для клиентов в Чехии. До этого отделения украинской компании приступили к работе в таких странах Европы:

Польши;

Литве;

Молдове.

Дальше – больше! По состоянию на конец июня, отделение "Новой почты" появилось еще и в столице Румынии – Бухаресте.