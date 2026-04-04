"Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок: как изменились цены
- С 13 апреля 2026 года "Новая почта" повышает базовые тарифы на доставку посылок из-за роста расходов и адаптации к экономическим условиям.
- Бесплатными остаются упаковки малых посылок, фирменные конверты, переадресация в пути, а также часть тарифов на услуги не меняется.
С 13 апреля "Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов по Украине. Часть услуг останется бесплатной или без изменений, однако базовые цены вырастут.
Стоимость доставки увеличится минимум на 10 гривен. Об этом говорится в заявлении "Новой почты".
Что известно об изменении тарифов на доставку посылок?
С 13 апреля 2026 года компания обновляет тарифы на свои услуги доставки. Как объясняют в компании, это решение связано с необходимостью адаптировать цены к текущим экономическим условиям. В частности, выросли расходы на топливо, электроэнергию и услуги партнеров, а также общая операционная нагрузка. В то же время компания продолжает инвестировать в стабильность работы, безопасность отправлений и повышение зарплат работникам.
Часть услуг останется без изменений. В частности, бесплатными остаются упаковки малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресация в пути и комиссия за объявленную ценность до 500 грн. Также не изменится стоимость хранения посылок, услуги "Пункт передачи", доплаты за отправку из села и упаковки средних и больших посылок.
В то же время обновляются базовые тарифы. Стоимость доставки:
- документов составит 70 гривен по городу и 80 гривен по Украине,
- посылок до 2 килограммов будет стоить 70 гривен в пределах города и 90 гривен по Украине,
- посылок до 10 килограммов – 115 гривен и 135 гривен соответственно,
- посылок до 30 килограммов – 180 гривен и 200 гривен,
- для грузов свыше 30 килограммов тариф составит 7 гривен за килограмм в пределах города и от 11 гривен за килограмм при доставке по Украине в зависимости от тарифной зоны.
Что нужно знать пользователям услуг "Новой почты"?
Компания обнародовала график работы на Пасху. Известно, что 12 апреля отделения "Новой почты" будут работать по сокращенному графику. 11 и 13 апреля отделения будут работать в обычном режиме.
На "Новой почте" бесплатное хранение посылок длится 7 дней, для паллет – 3 дня, после чего начинается платный период. Тарифы на платное хранение варьируются от 10 до 100 гривен в день в зависимости от размера посылки или типа товара.
Важно "Новая почта" не позволяет пересылать продукты, требующие специального температурного режима, алкогольные напитки, лекарства, деньги, драгоценные металлы, пиротехнику и опасные материалы. Ограничения существуют для соблюдения безопасности перевозок и таможенных правил, а компания имеет право отказать в принятии отправлений, не соответствующих правилам.