Посылки будут доставляться быстрее: Nova Post открыла крупнейший терминал в Молдове

Компания Nova Post открыла новый логистический терминал в Молдове, который стал крупнейшим объектом такого рода в стране. Новый хаб расположен недалеко от Кишинева и призван ускорить доставку посылок как внутри страны, так и за рубеж.

Что известно о терминале "Новой почты" в Молдове

Хаб занимает площадь 3 800 квадратных метров и может обрабатывать до 10 000 посылок в час, сообщили в "Новой почте".

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Теперь все ключевые процессы – от сортировки до таможенного оформления – сосредоточены в одном месте. После запуска нового хаба среднее время доставки сократилось примерно на 2 часа:

межгородские рейсы теперь отправляются два раза в сутки;

отправления в отделения направляются каждые 2,5 часа;

логистические процессы стали более централизованными.

В настоящее время через терминал проходит около 35 000 посылок ежедневно, а недавний рекорд составляет 80 000 отправлений в сутки. Хаб работает со всеми типами отправлений, которые доставляются как по Молдове, так и за границу,

– сообщили в компании.

Новый терминал в Молдове / видео Nova Post

Вместе с логистическим терминалом компания открыла в Молдове первый фулфилмент-центр. Это решение ориентировано прежде всего на интернет-магазины. Теперь бизнес может поручить Nova Post хранение, обработку и отправку заказов.

К слову, в создание нового логистического комплекса компания инвестировала 800 тысяч евро. В Nova Post также сообщили о дальнейших планах – следующим этапом должно стать открытие нового сортировочного центра в городе Бельцы.

Напомним, что украинский почтовый оператор Nova Post также продолжает активно расширять свое присутствие в Польше.

В настоящее время Nova Post в Польше имеет 122 пункта обслуживания различных форматов. План на 2026 год – открыть еще примерно 300 отделений. Новые открытия должны укрепить позиции компании в различных регионах Польши и сделать услуги более доступными для клиентов.

"Новая почта" также планирует выйти на рынки Канады, Китая и расширить свое присутствие в Европе к 2028 году, а также открыть отделения в США.