"Новая почта" заработала в США: какие тарифы на доставку
- "Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов.
- Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.
Почтово-логистическая группа Nova начала сотрудничество с американским гигантом доставки, чтобы перевозить посылки из США в Украину. Стоимость доставки варьируется от 25 долларов.
Как "Новая почта" вышла на рынок США?
США стали 17-той страной, где работает "Новая почта", сообщили в Forbes.
Смотрите также Укрпочта догоняет "Новую почту": какие новые функции появятся для клиентов в конце февраля
Отправить документы или посылку весом до 30 килограммов можно через более 6 000 отделений UPS Store. Найти ближайший пункт просто – достаточно зайти на сайт или в приложение "Новой почты". Что стоит знать о тарифах на доставку и особенностях:
- Доставка в Украину занимает от семи дней;
- Цены зависят от веса: от 25 долларов за небольшую посылку до 1 килограмма и до 200 долларов, если вес превышает 20 килограммов;
- Страхование уже входит в стоимость, если оценочная сумма отправления – до 150 долларов (если дороже – минимальная комиссия 0,5%);
Это партнерство – стратегический шаг, который позволяет нам гибко реагировать на потребности клиентов, прочнее закрепиться на большом международном рынке и создать основу для дальнейшего развития,
– отметил совладелец Nova Вячеслав Климов.
В планах компании – еще более быстрая доставка (ориентировочно от 5 дней), больше сервисов, развитие адресной доставки и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах США.
Новости "Новой почты"
"Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины. В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.
Украинцы сообщали о получении пробитых посылок через "Новую почту". Как выяснилось, повреждения возникли после ракетного удара по сортировочному терминалу в Харьковской области. "Новая почта" сообщила, что возмещает стоимость уничтоженных или поврежденных отправлений и предоставляет возможность подать обращение в случае получения поврежденных посылок.
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.