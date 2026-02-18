"Новая почта" заработала в США: какие тарифы на доставку

Почтово-логистическая группа Nova начала сотрудничество с американским гигантом доставки, чтобы перевозить посылки из США в Украину. Стоимость доставки варьируется от 25 долларов.

Как "Новая почта" вышла на рынок США?

США стали 17-той страной, где работает "Новая почта", сообщили в Forbes.

Отправить документы или посылку весом до 30 килограммов можно через более 6 000 отделений UPS Store. Найти ближайший пункт просто – достаточно зайти на сайт или в приложение "Новой почты". Что стоит знать о тарифах на доставку и особенностях:

Доставка в Украину занимает от семи дней;

Цены зависят от веса: от 25 долларов за небольшую посылку до 1 килограмма и до 200 долларов, если вес превышает 20 килограммов;

Страхование уже входит в стоимость, если оценочная сумма отправления – до 150 долларов (если дороже – минимальная комиссия 0,5%);

Это партнерство – стратегический шаг, который позволяет нам гибко реагировать на потребности клиентов, прочнее закрепиться на большом международном рынке и создать основу для дальнейшего развития,

– отметил совладелец Nova Вячеслав Климов.

В планах компании – еще более быстрая доставка (ориентировочно от 5 дней), больше сервисов, развитие адресной доставки и открытие франчайзинговых отделений в крупных городах США.

