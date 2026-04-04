"Новая почта" возвращает деньги за уничтоженные посылки, но есть нюанс – как получить компенсацию

Россияне продолжают обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру, в том числе и терминалы "Новой почты". Однако клиенты имеют возможность вернуть деньги за уничтоженные посылки.

Как получить компенсацию за посылку?

Для этого необходимо подать специальное обращение. Детали в пресс-офисе компании рассказали для "РБК-Украина".

Смотрите также "Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок: как изменились цены

Если посылка была уничтожена в результате вражеской атаки, "Новая почта" сразу информирует об этом отправителя через SMS, Viber или приложение, а также телефонный звонок.

В сообщении указана инструкция, как оформить обращение на компенсацию. Однако компания осуществляет возмещение именно отправителю – в соответствии с условиями договора перевозки.

Если же товар и доставка были оплачены получателем, отправитель может отказаться от компенсации в его пользу. Только в таком случае деньги вернут получателю.

При отсутствии такого отказа получатель может рассчитывать только на возврат средств за доставку, если она была оплачена через приложение или в отделении оператора,

– объяснили в "Новой почте".

Обратите внимание! Обычно обработка подобных обращений длится несколько дней. В случае уничтожения посылки из-за российского удара отказов в возврате денег не бывает.

Когда посылка направляется в уже поврежденное вражеским обстрелом отделение, логистику оперативно перестраивают. Если есть изменение точки выдачи, отправителей и получателей также информируют.

Напомним, ранее "Новая почта" опровергла слухи о якобы "распродаже" утерянных или невостребованных посылок. После окончания срока хранения, или же если от отправления отказались, компания утилизирует его.

Что известно о последних ударах России?