С какими странами работает Новая почта: актуальный перечень и возможности доставки

Новая почта работает не только как служба доставки по Украине - компания имеет отдельное направление Nova Post International, которое занимается международной логистикой. Компания активно открывает физические отделения за рубежом, что значительно упрощает жизнь украинцам, которые временно или постоянно проживают в других странах.

С какими странами работает Новая почта в 2025 году

24 Канал публикует актуальный перечень, способов доставки и полезную информацию для отправки и получения посылок из-за рубежа.

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По состоянию на 2025 год, Новая почта предоставляет международные услуги доставки из более чем 200 стран мира. Но полноценное присутствие с физическими отделениями или пунктами обслуживания компания имеет в таких странах:

Страны, где уже работают отделения Nova Post:

Польша – более 20 отделений в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и других городах.

Германия – Берлин, Гамбург, Мюнхен.

Чехия – Прага.

Литва – Вильнюс.

Латвия – Рига.

Эстония – Таллинн.

Молдова – Кишинев.

Румыния – Бухарест.

Италия – Милан.

Словакия – Братислава.

Венгрия – Будапешт.

Франция – Париж (открытие в 2025 году).

Испания – Барселона и Мадрид (новые планы на расширение).

Справочно. В этих странах можно как отправить, так и получить посылки, включая документы, подарками, товарами из Украины.

Как работает международная доставка от Новой почты

Новая почта предлагает несколько способов отправки и получения посылок:

Отделения Nova Post за рубежом – можно отправить посылку в Украину или получить ее из дома.

Курьерская доставка – посылка доставляется курьером домой или на работу.

Почта из Украины в другие страны – вы можете оформить доставку в 200+ стран мира, даже туда, где еще нет физических отделений.

Сколько стоит международная доставка

Тарифы зависят от страны, веса и скорости доставки. Ориентировочно:

1 килограмм из Польши в Украину – от 150 – 180 гривен.

5 килограммов из Германии в Украину – около 500 – 600 гривен.

Документы в ЕС – от 200 гривен.

Стоит знать. Каждая международная отправка имеет трекинг-номер, который можно отслеживать на официальном сайте НП; в мобильном приложении; или через чат-бот в Viber или Telegram.