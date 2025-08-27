Правительство запускает новые гранты для креативных предпринимателей: сколько можно получить на развитие бизнеса
- Правительство ввело новые гранты для креативных предпринимателей в рамках программы "Собственное дело", включая киноиндустрию, архитектуру, медиа и другие сферы.
- Гранты варьируются от 100 тысяч до 1 миллиона гривен в зависимости от количества созданных рабочих мест и условий софинансирования.
Правительство расширяет программу "Собственное дело", введя специальные условия для креативных предпринимателей.
Кто может получить новый грант?
Поэтому, креативный сектор получил новые возможности для развития, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Смотрите также Бизнес в зонах риска получит кредиты под 1% на более долгий срок – правительство продлило льготу
Заметьте. Отныне действие программы распространяется на представителей кино и видеоиндустрии, библиотек и музеев, театров, архитектуры и дизайна, медиа, фотографии, разработки игр и программного обеспечения, PR и рекламы, а также на индивидуальную художественную деятельность, включая изготовление уникальных изделий народного художественного промысла.
Какие условия получения грантов?
Работники этих сфер могут получить:
- 100 тысяч гривен – для фрилансеров-ФЛП;
- 200 тысяч гривен – для бизнеса, создающего 1 рабочее место;
- 500 тысяч гривен – при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования в пропорции 70/30;
- 1 миллион гривен – при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.
Преимущества программы "Собственное дело"?
Свириденко отметила, что "Собственное дело" остается одной из ключевых программ поддержки малого и среднего бизнеса.
За три года реализации более 28 тысяч украинцев получили гранты на старт или развитие собственного бизнеса. Особое внимание уделено ветеранам. Так, участники боевых действий уже воспользовались более чем 2 тысячами грантов.
Что еще известно о кредитах для бизнеса?
- Правительство увеличило максимальную сумму грантов, доступную для пострадавших предприятий. Теперь вместо 8 миллионов гривен можно получить – 16 миллионов.
- Гранты имеют целью помощи предприятиям купить новое оборудование. Правительство будет покрывать до 70% стоимости оборудования украинского производства. Кроме того, предприятия, чье оборудование было уничтожено или повреждено, получат возмещение 80% своих инвестиций.
- Кроме того, молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет получат гранты до 150 тысяч гривен для воплощения собственных бизнес-идей в рамках молодежного направления государственной программы "Собственное дело".