Ограничения на переводы для ФЛП: кто попадет под лимиты в августе

В августе для некоторых ФЛП вступят в силу ограничения на переводы средств. Банки будут применять новые лимиты для части клиентов, чтобы предотвратить финансовые схемы по минимизации налогообложения.

Для кого будут действовать новые лимиты на переводы

Украинские банки договорились отслеживать операции клиентов с повышенным уровнем риска и устанавливать ограничения на переводы средств, чтобы способствовать сокращению теневого сектора экономики. Об этом говорится в обновленном тексте Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который был подписан 14 мая.

Первый этап введения лимитов на переводы начнет действовать через три месяца со дня подписания документа – с 14 августа. Мониторинг банки введут для следующих категорий ФЛП:

вновь созданных и неактивных, периодически возобновляющих деятельность (углубленное изучение и усиленный мониторинг операций на счете);

на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2–3 группы (изучение по собственному риск-ориентированному подходу).

Лимиты будут вводиться в два этапа. Следующий начнется в ноябре – через 6 месяцев со дня подписания меморандума.

Как пояснял в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, новые ограничения направлены на борьбу с финансовыми схемами, целью которых является снижение налоговой нагрузки. Например, счета "ФЛП-дропов" используют для "прогона" средств, а через "ФЛП-обналитчиков" легализуют незаконные доходы. Лимиты сделают такие схемы менее привлекательными для использования.

Напомним, что первый Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг банки подписали 10 декабря 2024 года. Обновленный меморандум призван унифицировать подходы банков к проверке клиентов на основе риск-ориентированного подхода. По состоянию на 14 мая 2026 года его подписали 25 банков.

Какие лимиты на переводы будут действовать с 14 августа

Ограничения на переводы для ФЛП, которых банки идентифицируют как клиентов повышенного уровня риска, будут следующими:

для ФЛП 1-й группы – до 600 тысяч гривен в месяц;

для ФЛП 2 и 3 групп – до 3 миллионов гривен в месяц.

По словам экономиста Олега Гетмана, настоящие ФЛП работают стабильно в течение года и ежемесячно получают доход, который равномерно распределяется. На счета аномальных ФЛП за два месяца может поступить годовой лимит дохода, а еще 10 месяцев они остаются неактивными. В следующем году активность возобновляется в том же режиме.

Предприниматели смогут обращаться в банки для повышения лимита на переводы, если установленный лимит не будет соответствовать потребностям их бизнеса. Для этого необходимо предоставить документальное обоснование.

Напомним, что с 1 августа в Украине начнут действовать обновленные правила подачи налоговой отчетности ФЛП. Для этого были утверждены новые формы налогового расчета по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу.