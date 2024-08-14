Новые машины: где чаще всего покупают легковушки в Украине

К крупнейшим региональным рынкам новых легковых авто в июле вошли столица Украины Киев. А также это Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Какие самые большие продажи легковушек

Крупнейшие региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковушек.

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За месяц в столице приобрели 2 284 авто – это на 30% больше, чем в прошлом году,

На Днепропетровщине – 496 авто (+22%),

На Киевщине было зарегистрировано 479 единицы – +22%,

В Одесской области – 347 единиц (+12%),

На Львовщине – 325 единицы (+19%).

Какие марки машин стали бестселлерами

В то же время среди марок, которые покупали чаще всего украинцы есть Renault Duster, Honda M-NV и Toyota RAV-4.