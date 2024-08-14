Новые машины: где чаще всего покупают легковушки в Украине
14 августа 2024, 11:07Читати новину українською
Источник:Укравтопром
К крупнейшим региональным рынкам новых легковых авто в июле вошли столица Украины Киев. А также это Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Какие самые большие продажи легковушек
Крупнейшие региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковушек.
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- За месяц в столице приобрели 2 284 авто – это на 30% больше, чем в прошлом году,
- На Днепропетровщине – 496 авто (+22%),
- На Киевщине было зарегистрировано 479 единицы – +22%,
- В Одесской области – 347 единиц (+12%),
- На Львовщине – 325 единицы (+19%).
Какие марки машин стали бестселлерами
В то же время среди марок, которые покупали чаще всего украинцы есть Renault Duster, Honda M-NV и Toyota RAV-4.
- В июле на рынке новых авто Киева и Днепропетровской области был бестселлером Renault Duster.
- На Киевщине и Львовщине самым популярным автомобилем стал электрокар Honda M-NV.
- А вот в регистрациях Одесской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.